Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak
TÜİK, ocak-mart dönemi GSYH verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 09:20, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 09:22
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
Ekonomistlerin Büyüme Beklentileri
- AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 büyüyeceğini öngörmüştü.
- Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 düzeyinde bulunuyor.
Geçmiş Yılın Büyüme Rakamları
Türkiye ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,4, dördüncü çeyreğinde ise yüzde 3 büyüme kaydetmişti. Bu veriler, ekonominin geçen yılki performansını ortaya koyarken, yeni açıklanacak verilerle birlikte karşılaştırma imkanı sunacak.