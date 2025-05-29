Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisi , geçen yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,4 , dördüncü çeyreğinde ise yüzde 3 büyüme kaydetmişti. Bu veriler, ekonominin geçen yılki performansını ortaya koyarken, yeni açıklanacak verilerle birlikte karşılaştırma imkanı sunacak.

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