5 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı taşınmazları "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Bu kapsamda, Tunceli'nin Ovacık, Mersin'in Tarsus, Aydın'ın Kuşadası, Muğla'nın Bodrum ve Ankara'nın Çankaya ilçelerindeki çeşitli taşınmazlar özelleştirme sürecine dahil edildi.

Özelleştirilecek Taşınmazların Bulunduğu Bölgeler

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karakaya Mahallesi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Pulur Mahallesi

Mersin'in Tarsus ilçesi Yeni Mahallesi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi

İhale Süreci ve Son Teklif Tarihleri

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek olan ihale, açık artırma ile sonuçlandırılacak.

Tunceli, Mersin, Aydın ve Muğla'daki taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyenlerin 18 Haziran'a kadar, Ankara'daki taşınmaz için ise 25 Haziran'a kadar son tekliflerini vermeleri gerekiyor.



