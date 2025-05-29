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Dış ticaret açığı arttı

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,7, ithalat ise yüzde 6,6 arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 10:04, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 10:07
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Dış ticaret açığı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat ise %12,7 artarak 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan Dönemi Dış Ticaret Verileri

Ocak-Nisan döneminde ise ihracat %3,7, ithalat ise %6,6 oranında artış gösterdi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat ise %6,6 artarak 120 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşti.


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