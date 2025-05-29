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Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yakın zamanda artış olmayacağını açıkladı. Türkiye'nin enerji üretiminde dev adımlar atılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 20:58, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 21:00
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Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki birkaç ay içinde elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış planlanmadığını açıkladı. Bayraktar, tv100 kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir döneme girildiğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi ile doğal gaz üretiminin artırılacağını ifade etti.

Enerji Üretiminde Yeni Dönem

Bayraktar, 2016'da ortaya konan Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda hareket edildiğini vurgulayarak, Türkiye'nin dünyanın 6'ncı büyük filosuna sahip olduğunu belirtti. Osman Gazi ikinci faz üretimi gerçekleştirecek ve birinci faz ile üretilen günlük 9,5 milyon metreküpe ek olarak 10-10,5 milyon metreküp daha üretilecek.

Doğal Gazda Hedefler ve Anlaşmalar

  • Çin ile bu alanda bir anlaşma yapıldı.
  • 2028'de yeni bir yüzer üretim platformu devreye alınacak.
  • Hedef, 2028'de Türkiye'nin günlük doğal gaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkarmak.

Ekonomik Katkılar ve Destekler

Türkiye'nin mevcutta doğal gaz ihtiyacının %15'ini kendi üretimiyle karşıladığını belirten Bayraktar, yurtdışında yürütülen çalışmalarla arama ve üretimin daha da artırılabileceğini söyledi. Gabar'daki petrol ve Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolar ekonomik katkı sağladığını aktardı.

Türkiye'de elektrik abonelerinin %97'sinin faturalarının desteklendiğini belirten Bayraktar, vatandaşın ödediği faturanın ortalama %54'ünü devletin karşıladığını, son iki yılda toplamda 9 milyar liranın üzerinde destek sağlandığını, 2025'te doğal gaz ve elektrikteki toplam desteğin ise 600 milyar lirayı aşacağını ifade etti.

Zam ve Fiyat Düzenlemeleri

Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağına dair soruya, "Bu yaz içerisinde elektrik tarafında bir düzenleme yapmayı planlamıyoruz. Doğal gaz tarafında uzun zamandır bir düzenleme yapılmadı. Oradaki destek rakamları yüzde 70'lere geldi. Doğal gazı tekrar değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde görünmüyor." şeklinde yanıt verdi.

Suriye'ye Elektrik İhracatı ve Projeler

  • Suriye'de günlük yalnızca 1700 megavat elektrik üretildiği belirtildi.
  • Türkiye'nin Suriye'ye mevcutta 280 megavat elektrik ihracatı yaptığı açıklandı.
  • Birkaç hafta içinde bu miktarın 360 megavata çıkarılması planlanıyor.
  • Suriye'de elektrik üretiminde kullanılmak üzere doğal gaz da iletilecek.
  • Türk şirketleri, Suriye'deki kullanılmaz durumda olan santrallerin yenilenmesi üzerine bir proje yürütüyor.


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