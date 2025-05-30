Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni teşvik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, istihdam teşviklerinin 6 bölgede kademeli olarak uygulanacağını belirterek, "Yatırım kredilerinde 11,5-18,4 puan faiz/kar payı desteği ile yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunacağız" dedi. Bakan Kacır, yatırımları hızlandırmak amacıyla finansman destekleri sağlayacaklarını vurguladı.

Yeni Teşvik Sistemi ve Finansman Destekleri

Yatırımları hızlandırmak üzere finansman destekleri sağlanacak. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz/kar payı desteği ile yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon TL'ye kadar teşvikler sunulacak. Bu sayede yatırımcının finansman yükü azalacak ve yatırım iştahı artacak.

Seçici ve Odaklı Teşvikler

Yeni Teşvik Sistemi daha seçici ve odaklı olacak. En güçlü destekler, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programında sunulacak. Teknolojik Hamle kapsamındaki yüksek katma değerli yatırımlara, Yerel Kalkınma Hamlesi ile her şehre özgü dört yatırım konusuna ve Stratejik Hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile "dijital ve yeşil dönüşüm" yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler verilecek.

Nakdi Destekler ve Vergi İndirimi

Makine alımlarına , makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 240 milyon TL'ye kadar nakdi destek sunulacak.

, makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve sunulacak. Kurumlar vergisi indirimi, yatırım tutarının yüzde 20'si ila yüzde 50'si olacak.

İstihdam Teşvikleri ve Bölgesel Uygulamalar

Güncellenen Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşvikleri 6 bölgede kademeli olarak uygulanacak. İstihdam teşvikleri daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde sunulacak.

6. bölge illeri , depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve cazibe merkezleri programındaki iller en yoğun istihdam teşviklerinden yararlanacak.

, depremden çok yoğun etkilenen ve cazibe merkezleri programındaki iller en yoğun istihdam teşviklerinden yararlanacak. Buralardaki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl , çalışan paylarını ise 10 yıl hükümet karşılayacak.

, çalışan paylarını ise hükümet karşılayacak. 289 ilçeye bir ileri bölge teşviki sunularak kalkınma ve refah tüm ülkeye yayılacak.

Genel Teşvik Sisteminin Sonlandırılması

Kapasite fazlası olan sektörlerde verimli olmayacak yatırımlar teşvik sisteminden çıkarıldı. Desteklenecek yatırımlar "hedef sektörler" başlığında adreslendi. Programlarda tanımlanmamış sektörler ve ürün gruplarına yönelik yatırımlar teşvik edilmeyecek.

Genel Teşvik Sistemi sonlandırıldı; böylece teşvik sistemine dahil edilmeyen sektörlere ve ürünlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı. Yerli makine üreticileri korundu.

Rezerv Alanlarda Yer Tahsisi ve Bölgesel Taşıma Teşvikleri

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara OSB'lerde oluşturulan rezerv alanlarda uygun koşullarda yer tahsis edilecek.

1. bölgedeki makine ve teçhizatın, 4., 5. ve 6. bölgeye taşınmasıyla gerçekleşen yatırımlar için taşındıkları bölgedeki istihdam teşvikleri uygulanacak. Böylece sanayi tesislerinin özellikle Marmara Bölgesi'nden Anadolu şehirlerine taşınması sağlanacak.

OSB'lerde ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uygulanan daha ileri teşvikler sunularak planlı sanayileşme desteklenecek. Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 31/12/2030 tarihine kadar sürecek.