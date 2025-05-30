Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,0990 39,1000 39,2430 39,2440 Avro 44,5210 44,5220 44,4700 44,4710 Sterlin 52,9100 52,9300 52,8400 52,8500 İsviçre frangı 47,5700 47,5800 47,6400 47,6500 ANKARA ABD doları 39,0690 39,1490 39,2130 39,2930 Avro 44,4810 44,5610 44,4300 44,5100 Sterlin 52,8500 53,0600 52,7800 52,9900