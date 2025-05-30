Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 39,24 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 17:20, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,0990
|39,1000
|39,2430
|39,2440
|Avro
|44,5210
|44,5220
|44,4700
|44,4710
|Sterlin
|52,9100
|52,9300
|52,8400
|52,8500
|İsviçre frangı
|47,5700
|47,5800
|47,6400
|47,6500
|ANKARA
|ABD doları
|39,0690
|39,1490
|39,2130
|39,2930
|Avro
|44,4810
|44,5610
|44,4300
|44,5100
|Sterlin
|52,8500
|53,0600
|52,7800
|52,9900