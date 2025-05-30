Bakan Şimşek: Yatırım Teşviklerinde Güçlü Destek Dönemi
Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni yatırım teşvik sisteminin daha seçici ve etkin olacağını belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 10:09, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 10:10
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yatırım teşvik sistemiyle birlikte üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerin güçlenerek devam edeceğini bildirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni teşvik sisteminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni sistemin daha seçici, odaklı ve etkin olduğuna işaret eden Şimşek, "Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek." ifadesini kullandı.
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi
- Daha seçici, odaklı ve etkin bir yapı sunuyor.
- Üretken sektörlerde yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.
- Bölgesel kalkınmaya yönelik teşvikler güçlendiriliyor.
Bakan Şimşek'in Açıklamaları
Şimşek, yeni teşvik sisteminin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ve yatırımların artmasına olanak tanıyacağını belirtti. Ayrıca, sistemin hayırlı olması temennisinde bulundu.Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi