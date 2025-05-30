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Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 düşüşle 9.161,46 puandan başlarken, günün ilk yarısında yüzde 1,21 değer kaybederek 9.059,85 puana indi. Endeks, günün ikinci yarısında 24 Mart'tan bu yana ilk kez 9 bin puanın altını gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 18:10, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 18:13
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Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 9.170,56 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,10 puan ve yüzde 0,10 azalışla 9.161,46 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110 puan ve yüzde 0,21 azalışla 9.059,85 puana geriledi.

24 Mart'tan bu yana ilk kez 9 bin puanın altına sarktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 24 Mart'tan bu yana ilk kez 9 bin puanın altına indi. Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 2,7'ye yaklaştı.

Endeks şu sıralarda yüzde 1,43 oranında değer kaybıyla 9.039 puandan işlem görüyor.

BIST 100 endeksi 8.994,07 puana kadar gerilemenin ardından tepki alımlarıyla 9 bin puanın üzerine çıkarken, düşüşte Akbank, Turkcell ve Sabancı Holding'deki değer kayıpları etkili oldu.

Veri yoğun gündem

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme gösterdi.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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