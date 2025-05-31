Marketlerin İnadı Kırıldı! Yumurta Fiyatlarında Sert Düşüş

Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı
TBMM Başkanlığı aday süreci başladı
TBMM Başkanlığı aday süreci başladı
Bakanlıktan 80 Yaş Üstüne Yeni Hizmet: Raporlar Adrese Teslim
Bakanlıktan 80 Yaş Üstüne Yeni Hizmet: Raporlar Adrese Teslim
'Tarihi binaya VGM ele koydu' iddiasına DMM'den yalanlama
'Tarihi binaya VGM ele koydu' iddiasına DMM'den yalanlama
İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Marketlerin İnadı Kırıldı! Yumurta Fiyatlarında Sert Düşüş

Zincir marketlerin inadı kırıldı, ramazan ayında fiyatı ikiye katlanan yumurta ucuzluyor. 30'lu orta boy koli fiyatı 195 TL'den 100 TL'ye indi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 07:43, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 07:31
Yazdır
Marketlerin İnadı Kırıldı! Yumurta Fiyatlarında Sert Düşüş
Zincir marketlerin inadı kırıldı, ramazan ayında fiyatı ikiye katlanan yumurta ucuzluyor. 30'lu orta boy koli fiyatı 195 TL'den 100 TL'ye indi.

Ramazan ayında fiyatı neredeyse iki katına çıkan yumurtada yaz aylarıyla birlikte rahatlama yaşanıyor. Tüketicinin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alan 30'lu medium yumurta kolisinin fiyatı, geçtiğimiz ay 200 lirayı geçmişti. Ancak yaz mevsiminin başlaması, tavukların veriminin artması ve ihracatla ilgili alınan tedbirlerle birlikte fiyatlar yeniden geriledi. Şu anda aynı ürün, market raflarında 100 ile 129 lira arasında satışa sunuluyor. Bazı marketlerde ise 30'lu yumurtanın 89 liraya kadar düştüğü gözlendi. Yumurta üretiminde yaşanan artış da fiyatların düşmesinde bir diğer etken. Piyasada yaz dönemi ile birlikte fiyatların daha da gevşeyeceği beklentisi mevcut.

Eski PERDER Başkanı Faruk Güzeldere gazetemize yaptığı açıklamada "Yaz aylarının gelmesi, ramazanın bitmesi, hayvanların daha fazla yumurta vermesi, yumurta ihracatında hükümetin attığı adımlar rakamları etkiledi. Fiyatların yaz döneminde, şayet büyük bir aksilik olmazsa bu seyirde kalacağını, belki biraz daha düşebileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Marketlerin yumurtadan yüksek kar ettiği konusuna katılmadığını söyleyen Güzeldere "Çünkü yumurta stoklanıp uzun süre bekletilebilen veya spekülatif amaçlarla fiyatı artırılabilen bir ürün değil. Yumurtanın raf ömrü kısıtlıdır ve taze tüketim gerektirir. Marketler bu ürünü hızlı bir şekilde satmak zorundadır; aksi halde bozulma riskiyle karşılaşırlar. Ayrıca, yumurta sektöründe yoğun bir rekabet olduğu için fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir. Bir market aşırı fiyat artışına giderse, müşteriler rakip marketlere yöneleceğinden fırsatçılık yapma şansları yoktur. Dolayısıyla, yumurta fiyatlarındaki dalgalanmaların temelinde üretim maliyetleri, arz-talep dengesi veya dış ekonomik faktörler gibi sebepler yatar, marketlerin kar hırsı değil. Yumurta, perakende sektöründe üzerinden aşırı kar elde edilebilecek bir ürün olmaktan uzaktır" dedi.

KAAN ZENGİNLİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber