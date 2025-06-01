TBMM'de yeni başkan belli oluyor: Beş isim yarışacak
TBMM'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı! Hangi aday öne çıkacak, yeni başkan kim olacak? Seçimde adaylığı açıklanan beş isim yarışacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 16:07, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 16:10
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle yeni Meclis Başkanlığı için seçim yapacak. Haftalık çalışmasına 3 Haziran Salı günü başlayacak olan Genel Kurul, aynı gün 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek. Adaylık için başvurular bugün sona erecek. Seçim sürecinde farklı partilerden çeşitli adaylar gösterildi ve seçim gizli oyla gerçekleştirilecek.CHP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu
Meclis Başkanlığı Seçimi Adayları
- AK Parti: TBMM Başkanı Kurtulmuş yeniden aday gösterildi.
- DEM Parti: Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar
- İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı
- CHP: Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan
- Yeni Yol Partisi: Samsun Milletvekili Mehmet Karaman
Seçim Süreci ve Oylama Kuralları
- TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek.
- Birinci ve ikinci turlarda, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak.
- Üçüncü turda ise salt çoğunluk gerekecek.
- Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak.
- Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.