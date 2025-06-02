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Nur Sena'nın İntiharına Soruşturma: Araştırma Görevlisi Açığa Alındı

Diyarbakır'da, bıraktığı notun ardından intihar eden İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün'ün (21) işaret ettiği araştırma görevlisi Ahmet P., görevinden uzaklaştırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 18:44, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 18:46
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Nur Sena'nın İntiharına Soruşturma: Araştırma Görevlisi Açığa Alındı

Olay, 26 Mayıs'ta Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ailesinin evine dönmemesi üzerine yaptığı kayıp başvurusunun ardından polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Nur Sena Düzgün'ün cansız bedeni, 1 gün sonra bahçedeki bir ağaca asılı halde bulundu. Nur Sena'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

'ASIL MESELE AHMET, MEZARIMA GELMESİN'

Olay yerine polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Nur Sena'nın kişisel eşyaları ve bir deftere yazılmış not bulundu. Notunda, aynı bölümde görev yapan araştırma görevlisi Ahmet P.'yi işaret eden Nur Sena, "2 gündür yemek yemedim. Şimdi acıktığımı fark ettim. Bari ölmeden bir ciğer yeseydim. Canım elma ve karpuz çekiyor. Bir de salatalık. Telefonun taksitini F.Z. hocaya muhakkak verin. Ödeyin bitsin. Hatta telefonu satın, kalanı ödersiniz. Ardımda bıraktığım tek borç bu oldu. Bilseydim bunu da bırakmazdım, özür dilerim. İp boyumda uzun kaldı, yetişebilmek için kozalak topladım, üstüne bastım, çöktü. Tezek topladım, o da çöktü ama hallettim. Ölüyorum bu defa. Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarımın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Ve asıl mesele Ahmet. Ahmet, asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 144650, ne yapıyorsanız yapın" dedi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İddialar üzerine Ahmet P., ifadesine başvurulması için emniyete götürüldü. İfadesinin ardından Ahmet P., serbest bırakıldı. Ahmet P. hakkında Dicle Üniversitesi tarafından idari soruşturma da başlatıldı. Ahmet P.'nin görevinden uzaklaştırıldığını belirtilen üniversite açıklamasında, "Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün'ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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