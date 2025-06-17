Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Erenler Hayatını Kaybetti

Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Mehmet Erenler Tedavi Gördüğü hastanede yaşamını yitirdi...Sanatçının bir süredir pankreas kanseri ile mücadele ettiği ve İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

Derlemeleriyle Halk Müziğine Damga Vurdu

Mehmet Erenler, Türk halk müziğine derlediği birçok unutulmaz eserle katkı sağladı. 'Karpuz Kestim Yiyen Yok', 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' ve 'Bir Çift Turna Gördüm' gibi türküler onun halk müziği arşivciliğine verdiği değerin göstergeleri arasında yer aldı.

Mehmet Erenler Kimdir?

1946 yılında Ankara'da doğan Erenler, henüz sekiz yaşında kendi kendine bağlama çalmayı öğrenmeye başladı. 13 yaşında, halk müziğinin öncülerinden Muzaffer Sarısözen'in hazırlayıp sunduğu 'Yurttan Sesler' programında yer aldı.

1966 yılında TRT'nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Daha sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yaptı. 1980 yılında İstanbul Radyosu'na kendi isteğiyle atanarak bağlama sanatçılığı ve koro şefliği görevlerini üstlendi.

Sanat hayatı boyunca yurt içinde ve yurt dışında konserler, seminerler, akademik sunumlar gerçekleştiren Erenler, birçok sanatçının yetişmesine katkı sağladı. Otantik icra biçimini koruyarak kendine özgü bir bağlama üslubu geliştiren Erenler, özellikle serbest ölçülü doğaçlama olarak bilinen "açış" tekniğiyle tanındı.

20'den Fazla Albüm, Onlarca Öğrenci

TRT İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar görev yapan sanatçı, 20'den fazla albüme imza attı. Sadece icracı değil, aynı zamanda eğitimci ve araştırmacı kimliğiyle de halk müziği kültürünün yaşatılmasına önemli katkılarda bulundu.

Türk halk müziği camiası, hem bağlamaya kattığı yorum hem de kültürel mirasa olan bağlılığıyla tanınan Mehmet Erenler'in vefatıyla büyük bir ustayı kaybetti.