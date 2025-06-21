YKS maratonu TYT ile başladı
YKS maratonu TYT ile başladı
Türkiye'nin Ulaştırma Koridorları ve Lojistik Gücü Artıyor
Türkiye'nin Ulaştırma Koridorları ve Lojistik Gücü Artıyor
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı
Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak
Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak
Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı
Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı
Samsun'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Samsun'da 3,5 büyüklüğünde deprem
21 Haziran 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
21 Haziran 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Enformasyon Savaşının Kalesi!
Enformasyon Savaşının Kalesi!
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!
TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!
Akaryakıt zammı kesinleşti. Motorin 55 lirayı geçti
Akaryakıt zammı kesinleşti. Motorin 55 lirayı geçti
KDK'dan 'erkek personel' arayan üniversiteye 'ilanı iptal et' tavsiyesi
KDK'dan 'erkek personel' arayan üniversiteye 'ilanı iptal et' tavsiyesi
Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiasında 7 Tutuklama
Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiasında 7 Tutuklama
Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
24 İlin Başsavcısı Değişti!
24 İlin Başsavcısı Değişti!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 gözaltı
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 gözaltı
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

İstanbul Valiliği, kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin, mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakmanın 23 Haziran-15 Ekim tarihlerinde yasaklandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 09:21, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 09:22
Yazdır
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinde artış görüldüğü, bu durumun kasten ya da hatalı davranışlar nedeniyle orman yangını riskini artırdığı bildirildi.

İstanbul Valiliği olarak bu risklerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbirin uygulanmasına kararı verildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmak 23 Haziran 2025 ile 15 Ekim 2025 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır ancak İstanbullu hemşehrilerimizin belirtilen piknik-mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal-piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Belediyeler çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak

Açıklamada, Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ile ormanla ilişiği bulunmayan köyler ve mahallelerde anız, bağ- bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı, orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz almakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştireceklerinin, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alıp gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklarının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini, hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile orman işletme şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebileceklerdir. Bu kişiler, yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak olası yangınlara etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber