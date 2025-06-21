İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinde artış görüldüğü, bu durumun kasten ya da hatalı davranışlar nedeniyle orman yangını riskini artırdığı bildirildi.

İstanbul Valiliği olarak bu risklerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbirin uygulanmasına kararı verildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmak 23 Haziran 2025 ile 15 Ekim 2025 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır ancak İstanbullu hemşehrilerimizin belirtilen piknik-mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal-piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Belediyeler çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak

Açıklamada, Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ile ormanla ilişiği bulunmayan köyler ve mahallelerde anız, bağ- bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı, orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz almakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştireceklerinin, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alıp gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklarının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini, hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile orman işletme şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebileceklerdir. Bu kişiler, yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak olası yangınlara etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır."