Katar'ın yanı sıra üç ülke daha hava sahasını kapattı

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Mısır Hava Yolları, Körfez bölgesine uçuşlarını iptal etti.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA da hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA, ülkedeki hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Irak resmi ajansı INA'da yayımlanan habere göre, ülkenin güney bölgesi dahil tüm hava sahası uçuşlara kapatıldı.

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