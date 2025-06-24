FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında 174'ü muvazzaf, 176 asker için gözaltı kararı çıktı.

Bu sabah saatlerinde bir operasyon daha yapıldı.

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