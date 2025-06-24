FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174'ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 08:16, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 08:47
FETÖ soruşturmaları devam ediyor.
Bu sabah saatlerinde bir operasyon daha yapıldı.
İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında 174'ü muvazzaf, 176 asker için gözaltı kararı çıktı.
BİR OPERASYON DAHA
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonda, 16'sı aktif emniyet personeli 21 şüpheli gözaltına alındı.Emniyette FETÖ Soruşturmasında 16 Aktif Personel Yakalandı