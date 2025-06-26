DMM Uyardı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Adına Dolandırıcılığa Dikkat!

Son dönemde, bazı kişilerin bakanlık veya bağlı kuruluşlar adına vatandaşlara ulaşarak dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Resmi Yazışmalar ve Doğrulama Yöntemleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergi mükellefleriyle olan yazışmalarını yalnızca Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gerçekleştirmektedir. VDK yetkilileri, vatandaşlarla sadece sabit hatlar üzerinden iletişim kurmaktadır. EBYS sistemi, belgelerin taklit edilmesini önlemek amacıyla doğrulama kodu üretmekte ve bu kod belgelerin alt kısmında yer almaktadır.

Belge Doğrulama ve İletişim Bilgileri

VDK'nin internet sitesinde yer alan belge doğrulama modülü üzerinden belgeler doğrulanabilmektedir.

yer alan belge doğrulama modülü üzerinden belgeler doğrulanabilmektedir. Vergi müfettişleri, e-posta gönderirken VDK uzantılı e-posta adreslerini kullanmaktadır.

kullanmaktadır. İletilen belgenin sol alt kısmında, denetim faaliyetini yürüten müfettişin çalışma adresi ve iletişim bilgileri bulunmaktadır.

Konuya ilişkin hazırlanan videoya "https://www.youtube.com/watch?v=1B4jcRbEHuM" linki üzerinden ulaşılabilir.

Vatandaşların, kendilerine ulaşan kişilerin kimliklerinden şüphe duymaları halinde, resmi kanallar üzerinden doğrulama yapmaları önemle tavsiye edilmektedir.



