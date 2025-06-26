RTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, yayın ihlalleri nedeniyle 4 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza verirken, 3 internet sitesine yönelik erişim engelini kaldırdı.

RTÜK, Tele1'de 9 Haziran'da yayınlanan "4 Soru 4 Yanıt" programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın "Siyasal İslamcılık" ve "İslamcı faşizm" gibi İslam dinini hedef alan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı nitelikte ifadelerinin, eleştiri sınırlarını aştığı kanaatine vardı. Programda kullanılan ifadeler nedeniyle, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası verildi.

Halk TV'ye mezhepsel ayrımcılık ve kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle ceza

Halk TV'de yayınlanan "Sansürsüz" programına konuk olan Prof. Dr. Tolga Yarman'ın dış politika değerlendirmeleri sırasında kullandığı bazı ifadeler, mezhepsel ayrımcılığa ve kamuoyunda kutuplaşmaya yol açabilecek nitelikte bulundu.

Yayın, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan: "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle Halk TV'ye 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildi.

Aynı programda CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Yunus Emre'nin, devlet görevlisi hakkında kullandığı "Türkiye'yi mahveden insanlarsınız!" ve "Hangi yabancı güçlerin temsilcisisin?" gibi ifadeler, kişilik haklarını ihlal edici, küçük düşürücü ve isnat içerikli bulundu.

RTÜK, bu sözlerin 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiğine karar verdi. Bu nedenle Halk TV'ye, aynı yayın nedeniyle ikinci kez üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

SZC TV'ye devlete yönelik suçlayıcı yayın gerekçesiyle ceza

RTÜK, SZC TV'de 20 Haziran'da yayınlanan "Öncesi Sonrası Gece" ve 21 Haziran'daki "Sözün Aslı" programlarında, emekli Amiral Türker Ertürk'ün açıklamalarını değerlendirdi.

Ertürk'ün, Türkiye'nin dış politikasını "Büyük Ortadoğu Projesi'ne taşeronluk", "İsrail'e dolaylı destek" ve "rejim değişikliklerine zemin hazırlama" şeklinde nitelendirmesi, RTÜK tarafından devleti ve anayasal kurumları suçlayıcı ve itibarsızlaştırıcı ifadeler olarak değerlendirildi. Ayrıca, sınır ötesi askeri operasyonların İsrail'in güvenliğiyle ilişkilendirilmesi, devletin güvenlik politikalarının kriminalize edilmesi olarak değerlendirildi.

RTÜK, bu yayınların hem hükümeti hem de devletin kurumsal dış politika yaklaşımını hedef aldığını, halk nezdinde devlete olan güveni zedeleyici nitelikte olduğunu belirtti.

Kurul, SZC TV'ye 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Netflix'e "Barda" Filmi Nedeniyle Ceza

Netflix'te yayınlanan "Barda" filminde yer alan yoğun şiddet ve cinsel saldırı sahneleri, RTÜK tarafından kamuoyunda rahatsızlık uyandıracak düzeyde bulundu.

İçeriğin, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan, "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olamaz" ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle platforma üst sınırdan idari para cezası verildi.

Spotify'a ahlaka aykırı içerikler gerekçesiyle ceza

Spotify'da yer alan bazı şarkılardaki küfürlü ve argo ifadeler, RTÜK tarafından toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ile Türkçenin doğru kullanımı ilkelerine aykırı bulundu. Bu gerekçeyle Spotify'a da üst sınırdan para cezası ile katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

Rumeli TV'ye tele-alışveriş yayınlarındaki usulsüzlük gerekçesiyle ceza

Rumeli TV'de yayınlanan tele-alışveriş programlarının, sürelere ve RTÜK'e yapılan bildirim yükümlülüklerine aykırı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. RTÜK, bu durumun haksız rekabete yol açtığını değerlendirerek Rumeli TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

3 internet sitesinin erişim engeli kaldırıldı

RTÜK, yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen dw.com, dwturkce.com ve inspiredminds.de alan adlarına ilişkin yeni bir inceleme yaptı. İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son değerlendirmede, söz konusu sitelerde yalnızca basın faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek görsel-işitsel haber içeriklerine yer verildiği ve daha önce sakıncalı bulunan içeriklerin kaldırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, söz konusu sitelere yönelik erişim engeli kaldırıldı.