KPSS 2025/1 Tercih Kılavuzu Yayımlandı
KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına dair kılavuz yayımlandı.
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.30'da başlayacak ve 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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KPSS-2025/1 TERCİH KILAVUZU
Genel
Bilgiler
TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
TABLO-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
Özel Koşullar
Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar
Mezun Olunan Ön Lisans Programı
Mezun Olunan Lisans Programı