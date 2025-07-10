KPSS 2025/1 Tercih Kılavuzu Yayımlandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.30'da başlayacak ve 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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KPSS-2025/1 TERCİH KILAVUZU

Genel Bilgiler

TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Özel Koşullar

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar

Mezun Olunan Ön Lisans Programı

Mezun Olunan Lisans Programı