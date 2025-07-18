Önder Kahveci: Yarı Zamanlı Çalışmanın Kapsamı Genişletilmeli

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahveci, memurun yarı zamanlı çalışma hakkının olumlu olduğunu ancak kapsamının genişletilmesi gerektiğini savundu.

Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Önemi

Türkiye Kamu-Sen, yeni yönetmelikle getirilen yarı zamanlı çalışma hakkını olumlu buldu ancak sadece kadrolu memurları kapsamasını eleştirdi.

Türkiye Kamu-Sen olarak uzun süredir talep edilen bu uygulama, kamu çalışanlarının aile hayatını önceleyen ve iş-aile dengesine katkı sunan önemli bir adımdır. Çocukların erken gelişim döneminde anne ve babalarının yanında olmaları hem aile bütünlüğü hem de çocuk sağlığı açısından hayati önemdedir. Bu hak, sadece çalışanı değil, aynı zamanda toplumu da güçlendirecek niteliktedir.

Düzenlemenin Kapsamı ve Eksiklikleri

Bu düzenlemenin 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiği bir dönemde hayata geçirilmiş olması uygulamayı daha da anlamlı kılmaktadır. Ancak yönetmelikte dikkat çeken önemli bir eksiklik bulunmaktadır. Bu haktan yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında çalışan kadrolu memurlar yararlanabilecektir.

Kamu kurumlarında 4/B'li personel,

399 sayılı KHK ile çalışanlar,

5393 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilenler,

İdarelerin özel hizmet sözleşmeleriyle çalışanlar ve diğer istihdam modelleriyle görev yapan kamu görevlileri

bu haktan yararlanamamaktadır.

Kamu Çalışanları İçin Eşit Hak Talebi

Bu durumun kamuda çalışma barışına zarar vereceği ve adalet ilkesine uygun olmadığı açıktır. Ailevi sorumluluklar açısından bir fark bulunmayan bu personelin, yalnızca istihdam şekli nedeniyle bu temel haktan mahrum bırakılması önemli bir eksikliktir.

Türkiye Kamu-Sen olarak bu yönetmeliği kamu çalışanları adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor; ancak kapsamının dar tutulmuş olmasını eleştiriyoruz. İstihdam şekli ne olursa olsun, kamu hizmeti sunan tüm çalışanlara eşit hakların tanınması gerektiğine inanıyor ve bu konuda gereken düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Kamuda ayrım yapılmaksızın tüm personelin yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmesi için girişimlerimizi sürdürecek, aileyi merkeze alan sosyal politikaların genişletilmesi yönündeki mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. İfadelerini kullandı.