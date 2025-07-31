Üniversite Yöneticiliklerine Atamada En Az Kaç Yıl Aranır?

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelere göre üniversitelerde idari teşkilatın başı olarak Genel Sekreter belirlenmiştir.

Bunun dışında, Genel Sekretere bağlı en çok iki Genel Sekreter Yardımcısı ile hizmet birimleri olan sekiz Daire Başkanı bulunmaktadır. Ayrıca, akademik birimlerin idari işlemlerini yürütmek üzere her bir fakültede Fakülte Sekreteri, enstitülerde Enstitü Sekreteri, yüksekokullarda ise Yüksekokul Sekreteri kadrosu bulunmaktadır.

İlgili kadroların görev ve sorumlulukları anılan Kanun Hükmünde Kararnamede yazmakta iken, atanma şartlarına ilişkin düzenlemeler ise "Yükseköğretim Üst Kuruluşları Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 20 ncı maddesinde yer almaktadır. İlgili maddenin (d) fıkrasında; "Şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yılık yüksek öğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılır." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmelik hükmündeki "Genel Hükümler" ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B fıkrasında belirtilen düzenlemelerdir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında; "B) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır." İfadeleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesine eklenen; "Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır." hükmü doğrultusunda üniversite idari yöneticilerinin atamalarında farklı bir süreç ortaya çıkmıştır.

Buna göre, Daire Başkanı dengi ve üstü diye ifade edebileceğimiz Daire Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreter kadrolarına atanmak için en az beş yıllık hizmet süresi aranırken; Daire Başkanına denk olmayan Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri ve Enstitü Sekreteri kadrolarında ise genel hükümlere göre hareket edilmektedir.

İlgili yasal düzenlemeler kapsamında üniversite idari yöneticileri için belirlenen hizmet süreleri aşağıdaki tablodaki yer almıştır.

Bu kapsamda, uygulamada birlikteliğin sağlanması için devlet üniversitelerin idari yönetici kadrolarına atamalarda yukarıda yer alan bilgiler çerçevesinde hareket etmesi faydalı olacaktır!