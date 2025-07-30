Gıda Mühendisliğine İlgili Alan Mezunları Başvurabilmeli!

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 23 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir.

İlgili ilanları takipçilerimizden gelen mesajlar sonrası incelediğimizde; Gıda Mühendisliği kadrosunda ilan edilen doktor öğretim üyesine alan dışı bir alım yapılmak istendiğini görüyoruz.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri Anabilim Dalında ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosunda; "Lisans ve yüksek lisansını Kimya alanında yapmış olmak. Biyoteknoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Moleküler baskılı polimer (MIP), Nanoemülsiyonların antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri ve gıdalarda uygulanan kurutma yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak." şartı aranmaktadır.

Gıda Mühendisliği alanı farklı disiplinleri içine alan, bu disiplinlerin dört yıllık müfredatta ders verebildiği, günümüzde önemi de her geçen gün artan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak, akademik teamüller gereği bir bölümde ilan edilen kadro için "kadronun ilan edildiği bölüm" yerine farklı disiplinlerin başvurabilmesi, ilgili alanda lisansüstü eğitim yapan adaylarda ciddi tepkilere yol açmaktadır.

Hal böyle olunca, akademiye olan inanç azalmakla birlikte "özgeçmişi iyi olanın" değil de "adamı olanın" yükseldiği bir yapı olarak her geçen sancılı bir sürece evrilmektedir.

Bu bakımdan, adaylardan gelen geri bildirimleri dikkate almaları için konuyu Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetiminin dikkatlerine sunuyoruz!