YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos
2025 YKS tercih dönemi başlıyor! Üniversite adayları için heyecan dorukta! 2025 YKS tercihleri 1-13 Ağustos arasında yapılacak.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi başlıyor. Adaylar, tercihlerini 1-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu süreçte adayların dikkat etmesi gereken önemli noktalar ve tercih işlemlerine dair detaylar aşağıda yer almaktadır.
Tercih Dönemi ve Önemli Tarihler
- Tercih dönemi başlangıcı: 1 Ağustos
- Tercih dönemi bitişi: 13 Ağustos
- Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu yayım tarihi: 30 Temmuz
Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?
Üniversite adayları, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacaklar. Tercih sürecinde adaylara rehberlik edecek olan Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu, 30 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini bu kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirecekler.
Sürecin Sonu
Yükseköğretim kurumları için tercih süreci, 13 Ağustos'ta sona erecek. Adayların bu tarihe kadar tercih işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.