MEB Akademisinde sözleşmeli eğitim personeli için kriterler belirlendi
MEB'in Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğiyle Milli Eğitim Akademisi'nde sözleşmeli personel istihdamı için aranan şartlar ve başvuru süreci açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu yönetmelik kapsamında, Milli Eğitim Akademisinde sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edilebilecek kişilere ve istihdam süreçlerine dair önemli düzenlemeler getirildi.
Akademide, doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olanlar, öğretmen veya başöğretmen ünvanıyla görev yapanlar ile en az lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış ve Bakanlık kadrolarında 10 yıl ve üzeri hizmeti olup bu sürenin en az 3 yılını şube müdürü ve üstü kadrolarda asaleten geçirenler, sözleşmeli eğitim personeli olarak görev alabilecek.
Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamı
- Doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olanlar
- Öğretmen, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olanlar
- En az lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış ve Bakanlık kadrolarında 10 yıl ve üzeri hizmeti olup bu sürenin en az 3 yılını şube müdürü ve üstü kadrolarda asaleten geçirenler
Eğitim Personeli Seçme Kurulu
MEB tarafından oluşturulacak Eğitim Personeli Seçme Kurulu, Milli Eğitim Bakanı onayıyla belirlenecek bir bakan yardımcısının başkanlığında; Milli Eğitim Akademisi Başkanı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü, Bilgi İşlem Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürü'nden oluşacak.
Kurulun Görevleri
- Başvuru tarihlerini belirlemek
- Eğitim personeli kontenjanlarının belirlenmesini sağlamak
- Değerlendirme ve sözlü sınav komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak
- Komisyonlar arasındaki koordinasyonu sağlamak
- Değerlendirme ve sınav tarihlerini belirlemek
- Sınav sorularını hazırlatmak ve değerlendirilmesini sağlamak
- Sonuçların duyurulmasını sağlamak
İstihdam Süreci
Akademide istihdam edilecekler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından veya Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulunun teklif ettikleri arasından Bakan tarafından seçilecek. Bakanlık kadrolarında görev yapanlardan istihdam edilecekler ise Eğitim Personeli Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenen 3 katı adayın alınacağı sözlü sınav sonucuna göre, diğer adaylar ise Bakanlık tarafından yapılacak yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek.
Sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edilecekler, istihdam edilecek yerlere, alanlara ve istihdam kaynağına göre ayrı ayrı Bakanlıkça belirlenecek kontenjanı geçmeyecek şekilde planlanacak.