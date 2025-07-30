YKS Tercihleri İçin Programlar ve Kontenjanlar Kılavuzu Açıklandı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Önemli Bilgilendirme

Kılavuz, adaylara ön bilgi sağlamak amacıyla yayımlanmıştır.

Tercih süresi içinde güncellenmiş kılavuzun tekrar incelenmesi gerekmektedir.

Adayların, ÖSYM tarafından yapılan duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kılavuza Erişim

2025 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU