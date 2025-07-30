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YKS Tercihleri İçin Programlar ve Kontenjanlar Kılavuzu Açıklandı

YKS adayları için yükseköğretim programları ve kontenjanlar kılavuzu erişime açıldı. Tercih yapmadan önce güncel kılavuz mutlaka incelenmeli.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 15:41, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 15:50
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YKS Tercihleri İçin Programlar ve Kontenjanlar Kılavuzu Açıklandı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Önemli Bilgilendirme

  • Kılavuz, adaylara ön bilgi sağlamak amacıyla yayımlanmıştır.
  • Tercih süresi içinde güncellenmiş kılavuzun tekrar incelenmesi gerekmektedir.
  • Adayların, ÖSYM tarafından yapılan duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kılavuza Erişim

2025 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

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