BIST 100 Endeksi Yükselişte: İlk Yarıda Güçlü Artış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kazanarak 10.867,24 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 120,26 puan ve yüzde 1,12 artış ile dikkat çekti. Toplam işlem hacmi ise 61,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,33, holding endeksi ise yüzde 1,05 değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

En çok kazandıran sektör: Finansal kiralama faktoring ( yüzde 3,95 )

( ) En fazla düşen sektör: Sigorta (yüzde 1,67)

Piyasalarda Genel Seyir ve Enflasyon Verileri

BIST 100 endeksi, beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,73 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçti.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puan direnç, 10.700 ve 10.600 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.



