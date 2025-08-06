Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "sahte sağlık raporuyla yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz şekilde uzatıldığı" yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, haberlerde adı geçen yabancının İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunduğu sağlık raporunun gerçekliğinden şüphe edilmesi üzerine gerekli incelemelerin yapılması amacıyla bahse konu raporun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği ve sahte olduğunun anlaşılması üzerine Beylikdüzü Devlet Hastanesi tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın Açıklaması

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki gerçek dışı haber ve paylaşımlar hakkında açıklama yapma ihtiyacı doğduğu ifade edildi. Göç İdaresi Başkanlığına başvuru yapan yabancıların teslim ettiği tüm belgelerin büyük bir titizlikle incelendiği ve gerçek olup olmadıklarının ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edildiği vurgulandı. Ayrıca, sahte belge sunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Olayın Detayları

Haberlerde adı geçen yabancının sunduğu sağlık raporunun gerçekliğinden şüphe edildi.

Rapor, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

Sahte olduğu anlaşılan rapor için Beylikdüzü Devlet Hastanesi tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmesi veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığı açıklandı.



