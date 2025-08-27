2015 Girişli Polis Memuru, Meslekten Ayrılırsa Yine 55 Yaşında Emekli Olabilir Mi?

Soru : Merhaba iyi çalışmalar. 15.06.1990 doğumluyum 23.04.2008 tarihinde hizmet sektöründen sigorta girişim vardır toplamda 206 prim günü hizmetim bulunmaktadır. 15.09.2015 tarihinde polis memuru olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladım. 20 fiili hizmet yılını doldurduğumda meslekten ayrılırsam 55 yaş şartlarına mı tabi olurum yoksa daha farklı tarihler mi oluşuyor ayrılık durumunda bir de 23.04.2008 tarihindeki sigorta girişim polislik meslek hayatına nasıl bir pozitif etkisi olur bu tarihin herhangi bir önemi var mı?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memurluk hizmetine başlamış kişilerdir ve emeklilik için hizmet + yaş şartlarının yerine getirilmesi zorunludur.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış kişiler erkek ise 60, kadın ise 58 yaşını + 25 hizmet yıllarını tamamladıklarında emekli olabilmektedirler.

Hem 5434 hem de 5510'a tabi memurların azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde gösterilmiştir. Bu hükme göre polis memurlarının azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 55 yaşını doldurdukları tarih olmaktadır. Bu tarih itibariyle yıpranma süreleri, sigortalı süreleri, borçlandıkları süreleri, memurluk süreleri toplamı 25 yıl olduğunda emekli aylığı bağlanabilmektedir.

Polis memurlarının yaş haddi olan 55 yaşını doldurulmasının uygulanacağı yani bu yaş esas alınarak emekli olunabilmesi 55 yaş haddini görevde iken doldurması halinde geçerli olmaktadır. Yani, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmündeki yaş hadleri tamamıyla kişilerin görevde iken bu yaşlarını doldurmaları halinde resen, yani talep olmadan zorunlu olarak emekliye sevklerini sağlamaktadır.

Ancak, bazı meslek grupları için olan bu yaş hadleri bu mesleklerden ayrıldıktan sonra geçerli olmamakta, bu durumda tamamıyla genel yaş hadlerine tabi olunmaktadır.

Özetle, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanuna tabi memurları ilgilendiren azami görev yapılabilecek yaş hadlerini belirlemiş ve genel olarak memurların azami çalışabilecekleri yaş hadlerinin de 65 yaşlarını doldurdukları tarih olduğunu belirtmiştir. Ancak, maddede bazı hizmet sınıfları itibariyle yer alan görevler için de azami çalışabilecekleri yaş hadleri belirlenmiş olup, bu yaş hadlerinden emeklilik, yani 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve girenler için aranılan kadın 58, erkek 60 yaş haddi aranmadan sadece görevde iken tamamlanma şartına bağlı bir işlem olduğunu göstermektedir.

Yıpranma payı konusu:

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışma hayatına başlamış kişilerden yıpranma hakları olanların bu yıpranma süreleri emeklilik yaş hadlerinden 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilmekte, bu indirme genel yaş hadlerinden indirilmekte, zorunlu emeklilik yaşı olan 55 yaştan indirilmemektedir. Yani, 60 yaşına tabi olan kişi en fazla 57 yaşın dolumunda emekliliğini kazanmış olmaktadır.

Ayrıca, 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olanlardan memurluktan ayrıldıktan sonra işçi, esnaf gibi çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesi sağlanır ve son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır. Bu konularda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

Sigorta girişinin memur emekliliğine etkisi:

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı giriş başlangıcının memur emekliliğine herhangi bir etkisi olmaz, sadece 25 yıl hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar. Bu konularda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Polislikten ayrıldıktan sonra genel yaş haddinize tabi olursunuz ve 60 yaşınızı ve 25 hizmet yılınızı (işçilik, borçlanma, yıpranma dahil) tamamlamanız gerekmekle birlikte yıpranma payınızın toplamının da 3 yılı geçmemek üzere 60 yaşından indirilir ve bu yaş tarihi sizin emeklilik yaş tarihiniz olur.

Görevde iken tamamlama şartına bağlı olan 55 yaş haddi, sizin emeklilik yaş tarihiniz olmaz.

Ayrıca, işçi veya esnaf olarak çalışmanız ve bu çalışmalarınız 1260 gün ve daha fazla olması halinde ise memur statüsünden emekliliğiniz olmaz, tamamıyla işçi veya esnaf statüsünde emeklilik işlemlerine tabi olursunuz, polislik mesleğinizden kazanmış olduğunuz yıpranma payı da hizmet birleşmesinde dikkate alınır.

Sigortalı çalışmanızın sizin için sadece hizmet sürenize eklenmiş olur ve bu başlangıç polislik dışında başka görevlerde çalışmanız halinde de 60 yaşınızı doldurduğunuzda (bu yaştan 3 yılı geçmemek üzere yıpranma payının yarısı düşülür) emeklilik hakkınızın kazanmış olmanıza katkı sağlar.