Tuncay Cengiz: Memur açlık ve yoksulluk sınırı arasında kaldı

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, 2012'den 2025'e kadar olan toplu sözleşme süreçlerine ve memur maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Cengiz açıklamasında, 'Siyasallaşmış sendikacılığın memur ve emeklileri getirdiği hazin son' diyerek gelir adaletsizliğinin artışı ve sendikaların yetersizliğini eleştirdi.

16 Ekim 2025 17:03
Tuncay Cengiz: Memur açlık ve yoksulluk sınırı arasında kaldı

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz yaptığı açıklamada; 4688 sayılı Kanun kapsamında 2012'den 2025'e kadar yapılan 8 ayrı toplu sözleşme dönemini mercek altına aldı. Cengiz'in açıklamasına göre; 2012 yılında en düşük memur maaşı açlık sınırının 2,04 katı iken, 2025 yılı Temmuz ayında bu oran 1,81'e geriledi. Yoksulluk sınırı baz alındığında ise ortalama memur maaşının yoksulluk sınırını karşılama oranı 2012'de 0,65 iken, 2025'te 0,63'e düştü.
Cengiz, bu hesaplamaların, seyyanen zam olmasaydı memur ücretlerinin açlık sınırının altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını gösterdiğini belirtti.

Büyümeden Pay Yok, Fakirleşme Var

Cengiz açıklamasında memur ve emeklilerin ülke büyümesinden ve refah artışından pay alamadığına dikkat çekti. "Ülke büyümüş, memur o oranda küçülmüş ve fakirleşmiştir," diyen Cengiz, Avrupa İstatistik Ofisi EuroStat'ın 2024 verilerine göre Türkiye'nin 0,448 Gini Katsayısı ile Avrupa'da gelir adaletsizliğinde birinci sırada yer almasını bu durumun somut bir göstergesi olarak sundu. 2012'deki Gini Katsayısının 0,402 olduğu hatırlatılarak, son 13 yılda gelir adaletsizliğinin azalamadığı gibi arttığı vurgulandı.

Sendikal Tavır Eleştirisi: "TBMM Kapısı Kapatıldı"

Tuncay Cengiz, Ağustos 2025'te gerçekleşen 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerindeki sendikal tavrı sert sözlerle eleştirdi. Toplu sözleşme masasında direnemeyen konfederasyon ve sendikaların, konuyu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşıyarak memur ve emeklilerine TBMM kapısını kapattığını savundu.
Cengiz, "Şimdi içeride kulislerde olmak varken TBMM kapısının karşısındaki parkta göstermelik basın açıklaması ve eylemler yaparak göz boyamaya, beceriksizliklerini kapatmaya çalışmaktalar," ifadelerini kullanarak, göstermelik hak savunuculuğundan ve "Çin malı promosyon ve hediyelerden" bıkıldı dedi.

Mücadele Çağrısı: "Devletin Memuru Yoksul Olamaz"

Açıklamasının sonunda Tuncay Cengiz, "Yoksulluk sınırı üzerinde insan onuruna yaraşır bir ücret hakkımız değil midir?" diyerek meslektaşlarına mücadele çağrısında bulundu. Mevcut siyasallaşmış konfederasyon ve sendikaların bu mücadeleyi veremeyeceği görüşünü dile getiren Cengiz, Devlet Memurları Konfederasyonu ve Sendikası olarak göreve hazır olduklarını belirtti.

Cengiz, "Devletin memuru yoksul olamaz" diyerek, memurlardan sadece bir dönem için yetki istedi: "Unutmayın, siz değişirseniz bir şey değişir. Bir şey değişirse her şey değişir. Gelin gidişatı birlikte dur diyelim. Geleceğimize sahip çıkalım. Kaybolan itibarımızı geri alalım. Birlikte başaralım. Geleceğimizi birlikte kazanalım."

