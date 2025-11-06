5434 ve 5510 kapsamında yetim çocukların avantaj ve dezavantaj durumları

LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan: Gençlere Çorba ve Kek Sunuyoruz
Erdoğan: Gençlere Çorba ve Kek Sunuyoruz
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

5434 ve 5510 kapsamında yetim çocukların avantaj ve dezavantaj durumları

5434 ve 5510 kapsamında olan Devlet memuru anne veya babasından dolayı yetim aylığı şartlarındaki farklılıklar bazı durumlarda ilave hak kazandırmakta, bazı durumlarda ise hak kazandırmamaktadır. Yazımızda ziyaretçilerimizin 5434 ve 5510 farklılıkları konusundaki sorularına/yorumlarına karşılık değerlendirmelerimizi yapmaktayız.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 14:00, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 07:59
Yazdır
5434 ve 5510 kapsamında yetim çocukların avantaj ve dezavantaj durumları

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden;
-Önce memur statüsünde, memurluktan sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi hizmetlerde bulunanlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında,
-Sonra memur statüsünde, memurluktan sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi hizmetlerde bulunanlar ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında,

Memur statüsündeki kişiler ve bunların hak sahipleri hakkındaki sosyal güvenlik mevzuatına tabi olurlar.
Özellikle, kız çocuklar açısından yetim aylığına hak kazanma şartları arasında büyük farklılık bulunmaktadır.

5434 kapsamında olanların avantajları:
Yetim çocuklar özel veya resmi sektörde, yurtdışı mevzuatına tabi olarak çalışmaları, bu kapsamda gelir veya aylık almaları yetim aylığı bağlanmasına engel olmamaktadır. Sadece memur statüsünde olduklarında aylık alma imkanları yoktur.
Ayrıca, memur için ödenen alt sınır aylıkları 5510 kapsamında memur, işçi, esnaf olarak ödenen alt sınır aylıklarından bir miktar da olsa yüksek olduğu için hesaplanan yetim aylıkları da yüksek olabilmektedir.

5434 kapsamında olanların dezavantajları:
Sadece memur olan anne veya babalarından birisinin aylığını tercih etme hakları bulunmaktadır.

5510 kapsamında olanların avantajları:
Hem anne, hem de babadan dolayı aylık alma imkanları bulunmakta, ancak yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın ise yarısı ödenmektedir.

5510 kapsamında olanların dezavantajları:
Memur, işçi, esnaf, yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaları, kendi çalışmalarından dolayı aylık aldıklarında yetim aylığı alamamaktadırlar.
Ödenen alt sınır aylıklarında memurun kendisi için ödenen alt sınır aylıkları esas alınacağından ve bu aylıkta 5434 kapsamında uygulanan alt sınır aylığı tutarından bir miktar da olsa muhtemelen düşük olacağı için, ödenen yetim aylıkları da düşük kalacaktır.

Kanun gereği, bu farklılığın 5434 kapsamında olanlar için avantaj, 5510 kapsamında olanlar için de dezavantajlı bir durumu ortaya çıkardığı anlaşılmaktadır.

Bu konuları içeren değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

5434'e tabi memurlar ile 5510'a tabi memurların emekli aylığı hesabındaki farklılıklar
https://www.memurlar.net/haber/1122234/

5434 ve 5510'a göre emeklilikte alt sınır aylığı ve aylık bağlama sistemi
https://www.memurlar.net/haber/972476/

5510 Kapsamında Memur Olan 5434 Kapsamında Yetim Aylığı Alabilir Mi?
https://www.memurlar.net/haber/1137317/

5510'a göre dul ve yetim aylıkları daha düşük çıktı
https://www.memurlar.net/haber/477344/

5434 Ve 5510 Kapsamında Kız Yetim Aylığı Şartlarındaki Önemli Farklılık
https://www.memurlar.net/haber/1135407/

Memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ikramiyesi alır?
https://www.memurlar.net/haber/861646/

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:
Genel olarak kız çocuklar açısından farklılığın bekar veya evli olma durumu dışında;
5510 sayılı Kanun hükümlerinde; kız çocuklarının gerçekten muhtaç durumda olup olmadıklarının, yani, hayatını devam ettirecek bir gelir veya aylığa sahip olup olmamanın kriter olarak alındığını,
5434 sayılı Kanun hükümlerinde ise; kız çocuklarının gerçekten muhtaç olup olmadığının ayrımının yapılmamakta olduğunu, sadece devlet memuru olarak görev yapmama ve devlet memurluğu statüsünde emekli aylığı almama şartının arandığını,
Aylık konusunda ise, 5434 kapsamında tek aylık, 5510 kapsamında iki aylık alma durumunun olduğunu,
görmekteyiz.
Dolayısıyla, gerek memurların emekli aylıklarının hesaplanması, gerekse memurların vefatı halinde hak sahipleri için uygulanan sistemin değişebilmesi, yani oluşan farklılıkların aynı esaslar doğrultusunda yapılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasıyla mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber