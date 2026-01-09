11 Ocak 2026 Tarihinde Yaş Haddini Dolduran, İkramiye Farkını Hangi Katsayıdan Alır?

Soru: 13 Ocak 2026 tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olacağım. Emekli olduğumda ikramiyemi alacağımı biliyorum, ancak emeklilik sonrası katsayı artışından dolayı da ayrıca ikramiye farkı da ödeniyormuş. Bu katsayı artışında Ocak 2026 katsayısı mı, yoksa Temmuz 2026 veya 1 Ocak 2027 katsayısı mı uygulanarak yapılacak, bu konuda bilgi verebilir misiniz. Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Emekli ikramiyesi memur olarak çalışmış olanlara, emekli aylığı bağlandığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bir tutardır.

Emekli ikramiyesi tutarının hesabında, memurların Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisine esas tutulan kalemler esas alınır. Sosyal Güvenlik Kurumunca emekli ikramiyesi, emekli aylığının bağlandığı zaman yapılan bir ödeme sistemidir.

Emekli ikramiyesi konusu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmünde bulunur. Bu madde içeriğine göre özetle, emeklilik ikramiyesi emeklilik statüsünde aylık bağlanma şartına bağlı olarak yapılan ve her tam yıla karşılık yapılan bir ödeme olmaktadır.

Ayrıca sadece,

- Kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş olanlara, (Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanlar ile Emniyet Teşkilatına tabi olanlar hakkında kanunla belirlenerek uygulanan bir sistemdir)

- Yaş hadlerinden dolayı emekli olanlara,

- Vazife malulü olmaları nedeniyle vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekenlere, (Memur olarak görevli iken vazife malullüğü kapsamına girenlerdir)

- Memur olarak görev yaparken vefat etmiş olanların hak sahiplerine, (Memur iken herhangi bir sebepten dolayı vefat etmiş olanlardan dolayı aylık bağlanmış olan hak sahipleridir)

SGK tarafından ilk aylık bağlanma işleminden sonra üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları da ayrıca ödenmektedir.

Ziyaretçimizin durumundan örnek:

11 Ocak 2026 tarihinde yaş haddinden emekli olan kişiye emeklilik statüsünde emekli aylığı 15 Ocak 2026 tarihinde Ocak 2026 tarihi ile Temmuz 2026 tarihleri arasındaki memur maaş katsayısı uygulanarak emekli aylığı bağlanır. Daha sonra da 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olan memur maaş katsayısı esas alınarak SGK tarafından ayrıca 1 sefere mahsus emekli ikramiyesi farkı ödenir.

Konu ile ilgili zaman zaman yapmış olduğumuz detaylı değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Açıklamalarımız minvalinde sizin için söylenecek durum şöyledir;

11 Ocak 2026 tarihinde yaş haddiniz dolacağı için size SGK tarafından Ocak 2026 katsayıları uygulanarak 15 Ocak 2026 tarihinden geçerli emekli aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi hesaplanma işlemleri yapılır.

Daha sonra da ilk emekliliğinizi takip eden ilk artış olan 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli memur maaş katsayısındaki artış esas alınarak artış oranı kadar emekli ikramiyesi farkı ödenir.

Bu ödeme de SGK tarafından muhtemelen Temmuz 2026 ayı içerisinde yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.