11 Ocak 2026 Tarihinde Yaş Haddini Dolduran, İkramiye Farkını Hangi Katsayıdan Alır?

MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
4 ilde ve 1 ilçede eğitime bir gün ara verildi
4 ilde ve 1 ilçede eğitime bir gün ara verildi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

11 Ocak 2026 Tarihinde Yaş Haddini Dolduran, İkramiye Farkını Hangi Katsayıdan Alır?

Sitemizde zaman zaman değerlendirmelerini yaptığımız ikramiye farkı konusu, sadece yaş haddi, vazife malullüğü, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik ve görevde iken ölüm hallerinde uygulanan bir işlemdir ve bir defaya mahsus yapılan bir ödeme olmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 00:10, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 13:32
Yazdır
11 Ocak 2026 Tarihinde Yaş Haddini Dolduran, İkramiye Farkını Hangi Katsayıdan Alır?

Soru: 13 Ocak 2026 tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olacağım. Emekli olduğumda ikramiyemi alacağımı biliyorum, ancak emeklilik sonrası katsayı artışından dolayı da ayrıca ikramiye farkı da ödeniyormuş. Bu katsayı artışında Ocak 2026 katsayısı mı, yoksa Temmuz 2026 veya 1 Ocak 2027 katsayısı mı uygulanarak yapılacak, bu konuda bilgi verebilir misiniz. Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Emekli ikramiyesi memur olarak çalışmış olanlara, emekli aylığı bağlandığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bir tutardır.

Emekli ikramiyesi tutarının hesabında, memurların Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisine esas tutulan kalemler esas alınır. Sosyal Güvenlik Kurumunca emekli ikramiyesi, emekli aylığının bağlandığı zaman yapılan bir ödeme sistemidir.

Emekli ikramiyesi konusu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmünde bulunur. Bu madde içeriğine göre özetle, emeklilik ikramiyesi emeklilik statüsünde aylık bağlanma şartına bağlı olarak yapılan ve her tam yıla karşılık yapılan bir ödeme olmaktadır.

Ayrıca sadece,

- Kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş olanlara, (Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanlar ile Emniyet Teşkilatına tabi olanlar hakkında kanunla belirlenerek uygulanan bir sistemdir)

- Yaş hadlerinden dolayı emekli olanlara,

- Vazife malulü olmaları nedeniyle vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekenlere, (Memur olarak görevli iken vazife malullüğü kapsamına girenlerdir)

- Memur olarak görev yaparken vefat etmiş olanların hak sahiplerine, (Memur iken herhangi bir sebepten dolayı vefat etmiş olanlardan dolayı aylık bağlanmış olan hak sahipleridir)

SGK tarafından ilk aylık bağlanma işleminden sonra üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları da ayrıca ödenmektedir.

Ziyaretçimizin durumundan örnek:

11 Ocak 2026 tarihinde yaş haddinden emekli olan kişiye emeklilik statüsünde emekli aylığı 15 Ocak 2026 tarihinde Ocak 2026 tarihi ile Temmuz 2026 tarihleri arasındaki memur maaş katsayısı uygulanarak emekli aylığı bağlanır. Daha sonra da 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olan memur maaş katsayısı esas alınarak SGK tarafından ayrıca 1 sefere mahsus emekli ikramiyesi farkı ödenir.

Konu ile ilgili zaman zaman yapmış olduğumuz detaylı değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/1106735/

https://www.memurlar.net/haber/1027673/

https://www.memurlar.net/haber/1100685/

https://www.memurlar.net/haber/1052677/

https://www.memurlar.net/haber/561354/

https://www.memurlar.net/haber/1082376/

https://www.memurlar.net/haber/1054275/

Açıklamalarımız minvalinde sizin için söylenecek durum şöyledir;

11 Ocak 2026 tarihinde yaş haddiniz dolacağı için size SGK tarafından Ocak 2026 katsayıları uygulanarak 15 Ocak 2026 tarihinden geçerli emekli aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi hesaplanma işlemleri yapılır.

Daha sonra da ilk emekliliğinizi takip eden ilk artış olan 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli memur maaş katsayısındaki artış esas alınarak artış oranı kadar emekli ikramiyesi farkı ödenir.

Bu ödeme de SGK tarafından muhtemelen Temmuz 2026 ayı içerisinde yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber