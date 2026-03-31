KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB 6 ilde 'Bütüncül Gelişim Temelli DYK' kurslarını başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sadece akademik başarısına değil; sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimine odaklanan yeni nesil Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) pilot illerde hayata geçirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2026 16:06, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 16:07
Yazdır
Öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemeyi hedefleyen Bütüncül Gelişim Temelli Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), pilot uygulama kapsamında Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da kapılarını açtı. Klasik kurs yapısının dışına çıkan bu model, ders başarısının yanı sıra yaşam becerilerini de merkeze alıyor.

5 Ana Alanda Modüler Eğitim Fırsatı

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan programlar, beş temel başlık altında toplandı:

  • Bilim ve Teknoloji: Üretkenlik ve problem çözme odaklı modüller.

  • Kültür ve Sanat: Estetik bakış açısı ve sanatsal beceriler.

  • Spor: Fiziksel gelişim ve takım ruhu.

  • Yabancı Dil: Uygulamalı dil öğrenme süreçleri.

  • Yaşam Becerileri: Günlük hayatla ilişkilendirilebilen pratik yetkinlikler.

Titiz Hazırlık Süreci ve Yerleştirmeler Tamamlandı

Pilot illerdeki kurs merkezlerinin fiziki yeterlilikleri, öğretmen uygunluğu ve öğrenci tercihleri dikkate alınarak kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü. İl ve ilçe düzeyinde oluşturulan komisyonların değerlendirmeleri sonucunda ortaokul ve lise öğrencilerinin yerleştirme işlemleri başarıyla gerçekleştirildi.

Sadece Test Değil, "Ürün ve Performans" Odaklı Süreç

Yeni modelin en dikkat çekici özelliği, kursun başarı kriteri oldu. Öğrencilerin kursu tamamlamış sayılabilmesi için sadece devamlılık değil, şu şartları yerine getirmesi gerekecek:

  1. Alanına göre somut bir ürün ortaya koymak,

  2. Belirli bir performans sergilemek,

  3. Modülün ruhuna uygun bir kurs çıktısı hazırlamak.

10 Haftalık Eğitim Maratonu Takip Altında

Hafta sonu iki saat olarak planlanan kurslar toplamda on hafta sürecek. Uygulama süreci, il ve ilçe milli eğitim yöneticileri tarafından sahada yakından takip ediliyor. Öğrenme ortamlarının uygunluğu ve sürecin sağlıklı ilerleyişi anlık olarak izlenirken, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek.

MEB bu uygulama ile sadece "sınav odaklı" değil, "beceri temelli ve uygulama ağırlıklı" bir eğitim modelini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber