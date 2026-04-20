İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!

Geçtiğimiz hafta ABD ve İran'dan gelen ateşkes haberleriyle yükselişe geçen altın ve gümüş gibi değerli metaller, bugün taraflardan gelen çatışma haberleriyle yeniden düşüşe geçti.

Haber akışıyla birlikte altın yeniden 7 bin liranın altına indi, gümüş ise 115 lira seviyelerinde dengelendi. Yatırımcılar ne yapacağını şaşırırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi.

"ALTIN SATMAK İÇİN ERKEN"



Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiren Memiş, "Altın satmak için şu anda erken" dedi. Ana trendin yükseliş yönlü olduğunu belirten Memiş, gram altının 8 bin lira olacağı tarihi paylaştı. İşte detaylar...

Altında düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4.800 dolar seviyesinde. 4.740 dolar seviyesi destek seviyesi, 4.860 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığında oyalanan bir trend görebiliriz. Ana trend yukarı yönlü olduğu için ons altın tarafındaki düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Altın satmak için şu anda erken olduğunu şahsen düşünüyorum. Her düşüş bir alım fırsatı bizim nazarımızda o yüzden düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz." dedi.

"DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK"



Altında düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirten Memiş, "Ons altın tarafında gelen haber akışlarına göre dalgalanma olabilir ama ana trendle alakalı yükseliş yönlü beklentimizi koruduğumuz için yine bu hafta çok agresif bir şekilde düşüş beklemediğimi söyleyebilirim. Gram altın yine Onu altını takip etmeye devam ediyor. 6.930 lira seviyesinden fiziki altın haftaya başladı. Gram altın TL fiyatında 6.900 lira seviyesi destek konumu. Yukarıda 7.040 lira seviyesi direnç konumunda (fiziki altın). O yüzden 6900 lira seviyesi altında sarkmalar görürseniz buraların kalıcı olmayacağını tekrar göz önünde bulundurmak lazım." ifadelerini kullandı.

ALTINDA 8 BİN LİRA İÇİN TARİH VERDİ



Gram altında 8 bin lira için haziran-temmuzu işaret eden Memiş, "Kalıcı bir anlaşma gelirse yine bant aralığımız aynı 7000 -7500 lira aralığına yerleşen bir kur. Yine yaz aylarında haziran - temmuz aylarında 8.000 lira gibi rakamlar karşımızda olabilir. Haziran olmasa da temmuz gibi 8.000 ve üzerindeki rakamlar karşımızda olacaktır diye tahmin ediyorum." dedi.