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696 sayılı KHK'da, İlahiyat fakültesi mezunları için düzenleme yapıldı

696 sayılı KHK ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atanmış olan ilahiyat fakültesi mezunları için düzenleme yapıldı
24 Aralık 2017 12:10
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696 sayılı KHK'da, İlahiyat fakültesi mezunları için düzenleme yapıldı

696 sayılı KHK ile, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atanmış olan ilahiyat fakültesi mezunları için düzenleme yapıldı

Yapılan düzenleme şu şekildedir:

"GEÇİCİ MADDE 14- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atanmış olanların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın atanmaya ilişkin diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliği devam eder."

Bu düzenleme ne anlama geliyor?

Memurlar.net'te daha önce yer aldığı üzere, Danıştay ilahiyat fakültesi mezunlarının bir öncelik olmaksızın direkt olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atanmasını hukuka uygun bulmamıştı. MEB bu Danıştay kararını uygulamış ve ilahiyat fakültesi mezunlarını, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine kaynak bölümlerden arasından çıkarmıştı.

696 sayılı KHK ile bu konuda iki düzenleme yapılmıştı.

1- Öğretmenlik bölüm mezunlarının hangi dersleri okutabileceği yönetmelikle belirlenecektir.

2- 24/12/2017 tarihinden önce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atanmış olanların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın atanmaya ilişkin diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliği devam edecektir.
Memurlar.Net - Özel

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