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100 bin imzada bugün itibariyle oy sayıları

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplanması işlemi bugün başladı. İlk günün sonunda , atılan imzaların toplam sayısı 187 bin 595 olarak gerçekleşti
04 Mayıs 2018 20:46
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100 bin imzada bugün itibariyle oy sayıları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 100 bin kişinin imzası ile cumhurbaşkan adayı gösterilme işlemi bugün başladı.

Bugün saat 20:00 itibariyle imza atma işlemi ilçe seçim kurullarında sona erdi. Bugün itibariyle atılan imzaların adaylara dağılımına bakıldığında Meral Akşener açık ara önde görünmektedir.

İlk günün sonunda , atılan imzaların toplam sayısı 187 bin 595 olarak gerçekleşti.

4 Mayıs 2018 itibariyle adaylara atılan imzaların durumu şu şekilde:

Memurlar.Net
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