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Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisi yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisi'ni yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisi'ni yayımladı.
İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa No
1. İLKSAN Yönetmelik Değişikliği 2053
2. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yapılması 2074
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