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Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisi'ni yayımladı
17 Temmuz 2018 16:20
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Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisi'ni yayımladı.

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa No

1. İLKSAN Yönetmelik Değişikliği 2053

2. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yapılması 2074

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