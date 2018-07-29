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Sınavınız nasıl geçti?... KPSS-A Grubu sınavından çıkan adaylara sorduk

KPSS Alan oturumu sınavları Pazar günü yapılan son sınavla sona erdi. Memurlar.net olarak adaylara sınavın nasıl geçtiğini sorduk.
29 Temmuz 2018 12:06
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Sınavınız nasıl geçti?... KPSS-A Grubu sınavından çıkan adaylara sorduk

28 ve 29 Temmuz 2018 tarihlerinde KPSS-A Grubu alan sınavları yapıldı.

Cumartesi sabah oturumunda, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri; Cumartesi öğleden sonraki oturumunda ise, Hukuk, İktisat, Maliye testleri uygulandı. Pazar günkü oturumda ise adaylara, işletme, muhasebe ve istatistik testleri uygulandı.

Memurlar.net olarak Cumartesi günü Gazi Üniversitesi yerleşkesi önünde, sınavdan çıkan adaylara, sınavın nasıl geçtiğini sorduk.

Cumartesi günü yaptığımız çekimlerin videolarını Youtube'daki youtube.com/memurlarnettv hesabına yükledik. Pazar günkü çekimlerin videolarını da gün içerisinde hesaba yüklemiş olacağız.

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