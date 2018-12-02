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Millenicom AKK uygulamasını kaldırdı

Alternatif telekom operatörü Millenicom, BTK tarafından yapılan düzenleme ile yeni yılda son verilecek adil kullanım kotası, diğer adıyla adil kullanım noktası (AKN) uygulamasını 1 Aralık itibarıyla kaldırdı. Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer, "BTK tarafından belirlenen sürenin dolmasını beklemeden müşterilerimizi AKN'siz paketlere geçirerek internette sınırları kaldırdık" dedi.
02 Aralık 2018 20:16
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Millenicom AKK uygulamasını kaldırdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle internet kullanıcılarının veri aktarım limitini aşması halinde bağlantı hızlarının düşürülmesine neden olan Adil Kullanım Kotası (AKK) diğer adıyla Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulamasının 2019 yılı başında kaldırılacağı açıklanmıştı.

2004'te kurulan ve 2016'da EWE Turkey Holding tarafından satın alınan Millenicom, BTK tarafından belirlenen sürenin dolmasını beklemeden, 1 Aralık 2018 itibarıyla AKK'yi kaldırdı.

'1 ARALIK'TA HAYATA GEÇİRDİK'

AKN uygulamasını kaldırmalarına ilişkin açıklama yapan Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer, bir yılı aşkın süredir 'Gerçek Sınırsız' paketiyle AKN'siz seçenekler sunduklarını hatırlattı.

Karaer, "Abonelerimiz AKN'siz paketimize büyük ilgi gösteriyordu ve yeni abonelerimizin çok büyük bir kısmı da bu paketi tercih ediyordu. 1 Aralık Cumartesi gününden itibaren AKN'li paket kullanan abonelerimizi ve yeni abonelerimizi AKN'siz paketlere geçirdik" dedi.

Avantajlı İnternet Kampanyası haricindeki tüm paketlerinin AKN'siz olduğunun altını çizen Karaer, "BTK'nın geçtiğimiz yıllarda başlattığı ve tüm telekom şirketlerinin günümüzde de sürdürdüğü 'İnternetsiz Ev Kalmasın' kampanyası kapsamında abonelerimize sunduğumuz paketlerimizde AKN sınırı bulunuyor. Yeni abonelerimizin de yararlanabileceği bu kampanya dışındaki tüm paketlerimizden AKN'yi kaldırdık" diye konuştu.
Habertürk
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