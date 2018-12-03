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2018 \ İkinci 20 bin öğretmen ataması

Sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav yerleri ve taban puanlar açıklandı

MEB, sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav yerlerini açıkladı.
03 Aralık 2018 18:25
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Sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav yerleri ve taban puanlar açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, sözlü sınav yerleri ve taban puanlar açıklandı.

İŞTE MEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgileri İle Taban Puanlar (2018 Aralık)

Sözlü sınav yeri bilgisi için tıklayınız

Taban puanlar için tıklayınız

Alan Adı

Kontenjan

Öncelik

Başvuru

Sayısı

Mülakata Çağrılan Aday Sayısı

Puan

Adalet

40

1

1.395

120

81,68334

2

10

0

Almanca

101

1

866

303

75,51697

2

1

0

Arapça

150

1

895

450

63,59312

2

3

0

Beden Eğitimi

845

1

5.765

2.535

74,39855

2

48

0

Bilişim Teknolojileri

412

1

2.892

1.236

80,18626

2

6

0

Biyoloji

70

1

1.517

210

80,96136

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

24

1

37

37

52,12526

2

85

35

74,77734

Büro Yönetimi

4

1

15

12

58,40806

Coğrafya

146

1

1.348

438

80,51582

2

2

0

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

54

1

692

162

76,43154

2

3

0

Denizcilik / Gemi Yönetimi

7

1

56

21

69,79495

2

32

0

3

1

0

Denizcilik/Gemi Makineleri

3

1

28

9

76,50701

Din Kült. ve Ahl.Bil.

1.910

1

11.228

5.730

71,84777

2

56

0

El San.Tek./El Sanatları

5

1

147

15

72,87573

2

1

0

El San.Tek./Nakış

5

1

103

15

69,69697

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

20

1

148

60

75,11540

2

3

0

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

20

1

134

60

74,86601

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

33

1

62

62

50,99617

2

2

2

61,54830

Felsefe

155

1

3.391

465

82,56991

2

10

0

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

919

1

6.413

2.757

73,81017

Fizik

235

1

1.781

705

73,82437

2

3

0

Fransızca

1

1

49

3

87,48866

Gazetecilik

1

1

44

3

88,80690

Gıda Teknolojisi

3

1

206

9

91,78337

Giyim Üretim Teknolojisi

3

1

124

9

85,99952

Görsel Sanatlar

249

1

2.135

747

69,47717

2

1

0

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf

2

1

32

6

65,50945

Grafik ve Fotoğraf/Grafik

4

1

206

12

79,77682

2

2

0

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler

1

1

6

3

53,64358

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

3

1

183

9

85,98137

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

3

1

15

9

75,01297

2

3

0

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

35

1

169

105

66,58595

2

40

0

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

4

1

15

12

59,52328

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

4

1

53

12

68,25587

2

1

0

İ.H.L. Meslek Dersleri

437

1

6.044

1.311

74,79759

2

30

0

İlköğretim Matematik Öğr.

1.401

1

5.794

4.203

66,66295

İngilizce

2.038

1

7.691

6.114

60,99471

2

7

0

Öğretmen adaylarının bilgi paylaşımlarını görmek için tıklayınız.

Alan Adı

Kontenjan

Öncelik

Başvuru

Sayısı

Mülakata Çağrılan Aday Sayısı

Puan

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon

1

1

26

3

79,51788

2

7

0

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı

3

1

127

9

82,57346

2

1

0

3

1

0

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

12

1

87

36

64,31120

Kimya/Kimya Teknolojisi

190

1

1.627

570

76,80851

2

3

0

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

5

1

515

15

84,77203

Maden Teknolojisi

2

1

11

6

62,64349

2

2

0

Makine Tek./Makine ve Kalıp

7

1

136

21

79,17809

2

1

0

Matematik

503

1

3.642

1.509

79,11539

Metal Teknolojisi

8

1

166

24

79,34566

2

2

0

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

8

1

107

24

74,52201

2

1

0

Motorlu Araçlar Teknolojisi

10

1

133

30

76,70128

Muhasebe ve Finansman

8

1

77

24

72,09166

2

1.853

0

3

5

0

Müzik

375

1

1.995

1.125

57,40774

2

1

0

Okul Öncesi Öğrt

1.601

1

10.762

4.803

74,54720

Özel Eğitim

1.002

1

3.128

3.006

56,68549

2

17

0

Plastik Teknolojisi

4

1

36

12

75,00228

Radyo-Televizyon

1

1

55

3

86,02589

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik

5

1

64

15

76,89524

2

1

0

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine

4

1

23

12

72,98431

Rehberlik

1

6.645

3.168

78,18283

1.056

2

3

0

Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar

1

1

29

3

71,47433

Sınıf Öğretmenliği

3.047

1

12.855

9.141

67,90405

Sivil Havacılık

11

1

4

4

59,36777

2

9

9

51,84480

Sosyal Bilgiler

577

1

4.011

1.731

79,24078

Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri

4

1

228

12

77,84958

2

1

0

Tarih

503

1

4.984

1.509

79,54760

2

7

0

Tasarım Teknolojileri

3

1

30

9

70,63233

2

1

0

Teknoloji ve Tasarım

59

1

554

177

68,52392

2

29

0

Teknoloji ve Tasarım

3

1

0

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj

1

1

8

3

65,29797

2

10

0

Tekstil Tek./Tekstil

3

1

44

9

73,75810

Tekstil Tek./Tekstil Terbiye

4

1

45

12

78,47409

2

1

0

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

11

1

116

33

70,99600

2

2

0

Türk Dili ve Edebiyatı

451

1

6.435

1.353

82,79653

2

7

0

Türkçe

1.093

1

6.218

3.279

75,84273

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği

4

1

44

12

77,45851

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor

4

1

21

12

67,43075

Öğretmen adaylarının bilgi paylaşımlarını görmek için tıklayınız.

2018 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Başvurları Taban Puanları

Alan Adı

Kontenjan

Öncelik

Başvuru

Sayısı

Mülakata Çağrılan Aday Sayısı

Puan

Ulaştırma Hizmetleri

22

1

177

66

66,18421

2

3

0

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)

2

1

27

6

78,92840

2

12

0

3

1

0

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)

1

1

12

3

72,55408

2

2

0

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

27

1

198

81

75,83591

2

3

0

Yiyecek İçecek Hizmetleri

20

1

403

60

77,80212

2

28

0

3

1

0

Toplam

20.000

129.850

59.945

Öğretmen adaylarının bilgi paylaşımlarını görmek için tıklayınız.

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