Askerlere Başkan adayının isminin söyletildiği videoya tepki

Koğuşta bulunan askerlerin, MHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi belediye başkan adayı olan Fatih Bucak için 'Selam olsun Fatih Bucak' diyerek uygun adım marş söylemesi sosyal medyadan büyük tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan, nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntüler vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Görüntülerde askerlerin uygun adımda MHP'den Siverek belediye başkan adayı Fatih Bucak'ın adını söylediği görülüyor. Askerlerin başında bulunan rütbeli askerin emriyle yerinde saymaya başlayan askeler Bucak'ın adını koğuşta bağırarak söylüyor.

Görüntüler hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.