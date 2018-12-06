İşçilerden 'asgari ücret' eylemi

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde toplanan bir grup işçi, asgari ücretin en az 2 bin 800 lira olması talebiyle eylem yaptı.

Beyoğlu'ndaki İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen işçiler, "Asgari ücret en az 2800 TL" yazılı pankart açtı, çeşitli sloganlar attı.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, milyonlarca işçinin gözü ve kulağının bugün başlayan asgari ücret görüşmelerinde olduğunu belirterek, "Asgari ücret, Türkiye'de emeğiyle geçinen herkesin meselesidir. Asgari ücret civarında ücretle çalışan işçiler, Türkiye iş gücünün neredeyse yüzde 65'ini oluşturmaktadır." dedi.

Saygılı, asgari ücretteki artışın diğer ücretleri de yukarı çektiğini ifade ederek, asgari ücretin yıllık olarak hesaplanması ve tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini savundu.

İşçiler ve emekçilerin krize karşı korunmasının önemine değinen Saygılı, asgari ücretin net 2 bin 800 lira olmasını talep ettiklerini kaydetti.