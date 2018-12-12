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Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
İstanbul Esenler'de bir ortaokul müdürü olan S.Ç.'nin okuldaki bilgisayarında küçük çocuklara ait pornografik görüntüler ele geçirildi. Müdür hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Esenler'de bir ortaokul müdürü olan S.Ç.'nin okuldaki bilgisayarında küçük çocuklara ait pornografik görüntüler ele geçirildi. Müdür hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Esenler'deki bir ortaokulda beş yıldır müdürlük yapan S.Ç. çocuğun cinsel istismarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında polisin takibine alındı.
Savcılığın talimatıyla S.Ç.'nin görev yaptığı okuldaki odasında arama yapan polis ekipleri, bütün dijitallere el koyarak Adli Bilişim Büro Amirliği'nde inceleme yaptırdı.
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