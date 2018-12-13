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TCDD Genel Müdürü sosyal medya hesabını kapattı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın, tren kazasının ardından sosyal medya hesabını kendini takip etmeyen kişilere kilitledi
Bu sabah saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı.
Kazada, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamaya göre; 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.Ulaştırma Bakanı: 3'ü makinist 9 vatandaş hayatını kaybetti Bakanlık: Kontrol lokomotifi o rayda olmamalıydı
GENEL MÜDÜR SOSYAL MEDYA HESABINI KİLİTLEDİ
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