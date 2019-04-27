İzmir'de kaza yapan ailenin pikniğe gittiği ortaya çıktı
|27 Nisan 2019 16:13
|Yazdır
Kaza, öğle saatlerinde Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynaklar mezarlığının bitişinde yaşanan kazada 35 JN 734 plakalı hafif ticari araçla, 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada onlarca ambulans, itfaiye ve AKS ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Feci kazada biri bebek 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir kişi ise bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik kilitlenirken kilometrelerce kuyruk oluştu.
Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Cenazelerin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.
Recep Kaya (25) isimli görgü şahidi, hızla giden bir aracın karşı yöne geçerek diğer araçla kafa kafaya çarpıştığını söyledi.
Öte yandan kaza yapan araçlardan birinde bulunan ailenin pikniğe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Hurdaya dönen bir araçta piknik malzemeleri olduğu görüldü.İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aydın'da balkondan düşen engelli öldü
27 Nisan 2019 16:25
|Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
27 Nisan 2019 16:01
|Okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
27 Nisan 2019 14:51
|Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
27 Nisan 2019 14:40
|Şanlıurfa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
27 Nisan 2019 14:33
|Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü
27 Nisan 2019 13:45
|Dağıtım iznindeki asker yatağında ölü bulundu
27 Nisan 2019 13:20
|Gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı
27 Nisan 2019 13:13
|İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
27 Nisan 2019 12:54
|Askeri yasak bölgede yakalanan kişi tutuklandı
27 Nisan 2019 12:49