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İzmir'de kaza yapan ailenin pikniğe gittiği ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri bebek, 2'si çocuk 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yapan ailenin pikniğe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
 27 Nisan 2019 16:13
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İzmir'de kaza yapan ailenin pikniğe gittiği ortaya çıktı

Kaza, öğle saatlerinde Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynaklar mezarlığının bitişinde yaşanan kazada 35 JN 734 plakalı hafif ticari araçla, 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada onlarca ambulans, itfaiye ve AKS ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Feci kazada biri bebek 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir kişi ise bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik kilitlenirken kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Cenazelerin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.

Recep Kaya (25) isimli görgü şahidi, hızla giden bir aracın karşı yöne geçerek diğer araçla kafa kafaya çarpıştığını söyledi.

Öte yandan kaza yapan araçlardan birinde bulunan ailenin pikniğe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Hurdaya dönen bir araçta piknik malzemeleri olduğu görüldü.

İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı
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