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Diyanet personeli 3,5 aydır sonuçları bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığında, görevde yükselme ve murakıplık sözlü sınavlarına giren adaylar 3,5 aydır sonuçların açıklanmasını bekliyor.
 14 Mayıs 2019 11:01
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Diyanet personeli 3,5 aydır sonuçları bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı geçen yıl yayımladığı duyuruyla 138 şube müdürü, 400 Din Hizmetleri Uzmanı ve 230 Şef kadrosu için görevde yükselme sınavı, 110 murakıp kadrosu için ise kurum içi naklen sınav açtı.

Yazılı sınavlar 29 Ekim 2018 tarihinde yapıldı. Sözlü sınavlar da 23 Ocak 2019 tarihinde sona erdi.

Ancak, aradan geçen 3,5 aylık süreye rağmen sonuçlar hala ilan edilmemiş olup, sınavlara katılan adaylar Başkan Ali Erbaş'tan sonuçların bu Ramazan ayı içinde açıklanmasını talep ediyor

Görevde yükselme sınav ilanı için tıklayın.

Murakıplık sınav ilanı için tıklayın.
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