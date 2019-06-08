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MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran bayramdan sonra Pedagojik Formasyonu kaldıracaklarını açıkladı.
 08 Haziran 2019 09:44
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MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ile MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarıyla Öğrenci Merkezi Salon 2009'da bir araya geldi. Öğretmen yetiştirmenin önemine dair gerçekleştirilen toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da katılım gösterdi.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran: "Milletimiz adına çalışmak için gecemizi gündüzümüzü vermemiz lazım"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, "Sistem içerisinde bir milyon öğretmen var. 650 bin civarında formasyon almış, hazır bekleyen öğretmen adayı var ve bunun yanı sıra 95 eğitim fakültesinde okuyan 226 bin öğrenci var. Yani bir milyon öğretmen ve bir milyon da öğretmen olmayı bekleyen var. Şayet 3600 ek gösterge çıkarsa emekli olacak öğretmen sayısı 88 ila 100 bin arasında. Bundan sonra normal şekilde Milli Eğitim Bakanlığından her yıl emekli olacak öğretmen sayısı 5-6 bin arasında, yani sisteme her yıl 5-6 bin öğretmen gerekiyor ancak elimizdeki rakam 1 milyonun üzerinde ve devam edecek. Bu anlamda neler yapabiliriz diye düşündük ve ilk olarak ilgilenmemiz gereken en rasyonel ve reel konunun öğretmen eğitimi olduğuna karar verdik. Dünyanın hiçbir yerinde eğitimin kalitesi o ülkenin mevcut öğretmenlerinin kalitesinin üzerinde olamaz." dedi.

Prof. Dr. Safran: "Formasyonu kaldırıyoruz"

Prof. Dr. Safran, "Öğretmenlerimiz arasında 300 bin civarında çok iyi bir kitle ve bunlar okullara dağılmış ve bir şekilde eğitimi götürüyor. Bunun dışında bir 300 binlik ikinci bir kitle var biz bu işi yaparız da şöyle böyle diyen; ancak başka bir 300 binlik kitle var ki bunlar tamamen umudu kesmiş. Tüm bunların ortalaması, kuma saplanan bir araç gibi patinaj yapıyor. Öğretmenlerimizin mesleki gelişim motivasyonlarını bir tık yukarı atabilirsek eğitimde kıpırdanma yaşayacağımıza inanıyoruz. Eğitim fakültesindeki arkadaşlarımızın pedagojik formasyona verdikleri emeğin yarısını öğretmen eğitimine vermelerini istiyoruz ve bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyoruz." diye konuştu.
Memurlar.Net
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