Polis, kaçan aracın kaputunda 2 km sürüklendi
|31 Ekim 2019 13:59
|Yazdır
Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü polis tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymamış, aracın önüne geçerek durdurmaya çalışan polis ise aracın kaportasında bir süre sürüklenmişti. Polis memurunun alkollü sürücünün kullandığı aracın kaportasında sürüklenme anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Şeyh Mahallesi Belediye Sokak üzerinde seyreden 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı yapıldı. Ü.K. yönetimindeki aracı durdurmak isteyen ekiplerin 'dur' ihtarı sonrası araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Ekipler kaçan araç sürücüsünü durdurmak için havaya ateş açtı. Polis memuru M.E. alkollü şahsı durdurmak için aracının önüne geçtiği sırada araç sürücüsü polis memurunu aracının kaportası üzerinde bir süre taşıdı. Bu sırada aracın kaportasında seyreden polis, sürücüyü durdurmak için aracın camına ateş açtı.
Yapılan uyarı ateşlerinin ardından, aracın kaportasında uzun süre sürüklenen polis araçtan Saburhane mevkisinde düşerek hafif yaralandı. Kaçan sürücü ise ekiplerin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramada aracın ön tarafında ağzı açık alkol şişesi bulundu.
Polis memurunun alkollü sürücünün kullandığı aracın kaportasında sürüklenme anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Öğretim görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı
31 Ekim 2019 17:37
|Bu ilçede, 110 kişi iş vaadiyle dolandırıldı
31 Ekim 2019 17:04
|Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
31 Ekim 2019 16:57
|Çöpe atılmış Türk bayrakları ile CHP ve İYİ Parti flamaları bulundu
31 Ekim 2019 16:43
|İsminiz FETÖ'ye karıştı deyip, para isteyene inanmayın
31 Ekim 2019 16:33
|Damacanalar, meyve suları havada uçuştu, market savaş alanına döndü
31 Ekim 2019 15:19
|9 ayda 125 bin 538 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı
31 Ekim 2019 14:24
|Avukattan, Çukur adlı dizi için suç duyurusu
31 Ekim 2019 14:13
|Yaptığı sitedeki 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı
31 Ekim 2019 13:16
|Polisin de yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama
31 Ekim 2019 10:57