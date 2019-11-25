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2019 \ 2019/6 KPSS Tercihleri (Aile Bakanlığı)

Aile Bakanlığının sözleşmeli ilanına başvuracak adaylar, 2019/2 KPSS'de tercih yapabilecek mi?

Yılın son güne yaklaştığımız bu zamanda, bazı kamu kurumlarının ilanları aynı anda yayımlandı. Bu ilanlara başvuracak adaylar, Aralık ayındaki 2019/2 KPSS tercihlerine de başvurabilecek mi?
 25 Kasım 2019 14:05
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Aile Bakanlığının sözleşmeli ilanına başvuracak adaylar, 2019/2 KPSS'de tercih yapabilecek mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 313 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı. İlan metni, ÖSYM tarafından 2019/6 KPSS tercih kılavuzu adı altında yayımlandı.

Bu ilandan bir süre sonra, Aralık ayı içinde, 2019/2 KPSS merkezi tercih kılavuzu yayımlanacaktır. 2019/6'ye başvuracak adaylar, 2019/2 KPSS'de de tercih yapıp yapamayacaklarını merak etmektedir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in Ek 2. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar."

Yönetmeliğin bu hükmüne göre, 2019/2 KPSS tercihlerine sadece 2019/1 ve 2018/2 KPSS tercihleriyle bir kamu kurumuna yerleşen adaylar başvuramayacaktır.

2019/6 KPSS, her ne kadar ÖSYM tarafından yürütülüyor olsa da, merkezi bir alım değil "kurumsal bir alımdır". Bu nedenle, Aile Bakanlığının 2 bin 313 kişilik personel alımında yerleşen adaylar, mevzuat bağlamında, 2019/2 KPSS tercihlerine başvuru yapabilecektir.

Memurlar.net sitesinde, yüksek puan alan adayların sözleşmeli, işçi veya memur statüleri arasında geçişlerinin engellenmesine dair bir çok kez öneri getirilmesine rağmen, bu öneriler hayata geçirilememiştir. Bu nedenle de şuanki sorun yaşanmaktadır.

Memurlar.Net - Özel

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