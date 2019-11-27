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YÖKDİL sonuçları açıklandı

ÖSYM 2019-YÖKDİL sonuçlarını açıkladı
 27 Kasım 2019 11:40
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YÖKDİL sonuçları açıklandı

2019-YÖKDİL Sınav Sonuçları Açıklandı

03 Kasım 2019 tarihinde 4 farklı dilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2019-YÖKDİL) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Kasım 2019 tarihinde saat 11.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-YÖKDİL Sınav Sonuçları

YÖKDİL cevap kağıtları erişime açıldı
Memurlar.Net
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