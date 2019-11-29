17 bin 689 sağlık personeli alımı başlıyor
|29 Kasım 2019 14:07
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama:
Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz.
Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.
7 bin 525'i hemşire,
2 bin 182'si ebe ve
6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.
Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin(http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir.
Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı
17 bin sağlık personeli alımına dair detaylar için memurlar.net forumuna bakabilirsiniz.
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