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17 bin 689 sağlık personeli alımı başlıyor

Sağlık Bakanlığının 17 bin 689 sağlık personeli alımı başlıyor
 29 Kasım 2019 14:07
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17 bin 689 sağlık personeli alımı başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama:

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz.

Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.

7 bin 525'i hemşire,
2 bin 182'si ebe ve
6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.

Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin(http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir.

Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı

17 bin sağlık personeli alımına dair detaylar için memurlar.net forumuna bakabilirsiniz.

17 bin kişilik alıma dair diğer güncel bilgiler için İOS uygulamasını indirebilirsiniz. Tıklayınız.

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